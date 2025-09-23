Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einen Platz im Bus freigemacht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Eher unfreiwillig hat in der vergangenen Nacht ein Passagier seinen Platz in einem Bus freigemacht. Der betreffende polnische Reisende (54) war in Richtung München unterwegs, als der Busfahrer in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz halten musste. Anschließend überprüften Bundespolizisten die Fahrgäste. Dabei stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg vor etwas mehr als vier Monaten einen Haftbefehl auf den Namen des 54-Jährigen ausgestellt hatte. Dieser hatte es versäumt oder ignoriert, die angeordnete Geldstrafe i.H.v. 624,00 Euro zu bezahlen. Die Strafe hatte sich der Mann durch eine Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingehandelt. Weil er im Moment der Festnahme nicht so viel Geld dabeihatte bzw. beschaffen konnte, wurde er von den Ordnungshütern ersatzweise ins Gefängnis gebracht.

