PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einen Platz im Bus freigemacht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Eher unfreiwillig hat in der vergangenen Nacht ein Passagier seinen Platz in einem Bus freigemacht. Der betreffende polnische Reisende (54) war in Richtung München unterwegs, als der Busfahrer in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz halten musste. Anschließend überprüften Bundespolizisten die Fahrgäste. Dabei stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg vor etwas mehr als vier Monaten einen Haftbefehl auf den Namen des 54-Jährigen ausgestellt hatte. Dieser hatte es versäumt oder ignoriert, die angeordnete Geldstrafe i.H.v. 624,00 Euro zu bezahlen. Die Strafe hatte sich der Mann durch eine Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingehandelt. Weil er im Moment der Festnahme nicht so viel Geld dabeihatte bzw. beschaffen konnte, wurde er von den Ordnungshütern ersatzweise ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:45

    BPOLI LUD: Waren Drogen und die fehlende Fahrerlaubnis das Motiv?

    Görlitz-Hagenwerder (ots) - Möglicherweise waren Drogen im Auto und die fehlende Fahrerlaubnis für einen tschechischen Kraftfahrer das Motiv, heute Morgen am Grenzübergang in Hagenwerder an den eingesetzten Bundespolizisten vorbeizurasen und zunächst ohne Kontrolle nach Deutschland einzureisen. Gegen 06.30 Uhr waren die Einsatzkräfte zunächst auf einen älteren tschechischen VW Passat aufmerksam geworden. Als sie ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:43

    BPOLI LUD: Alte Rechnungen beglichen

    Bad Muskau, Görlitz (ots) - Am Sonntagmittag klickten zunächst am Grenzübergang in Bad Muskau, zwei Stunden später am Grenzübergang in Hagenwerder (Görlitz) die Handfesseln. Die Festnahme in Bad Muskau richtete sich gegen einen 39-jährigen Deutschen aus Frankenberg/Sachsen. Auf seinen Namen hatte die Staatsanwaltschaft Roßlau einen Haftbefehl ausgestellt, weil er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichts ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:40

    BPOLI LUD: Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt. Alleine am Samstagmorgen wurden innerhalb von knapp vier Stunden sechs entsprechende Anzeigen gefertigt. So wurde auf der Görlitzer Stadtbrücke ein polnischer Pkw mit vier Deutschen angehalten. Zwei der Reisenden (18, 21) führten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren