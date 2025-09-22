Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Alte Rechnungen beglichen

Bad Muskau, Görlitz (ots)

Am Sonntagmittag klickten zunächst am Grenzübergang in Bad Muskau, zwei Stunden später am Grenzübergang in Hagenwerder (Görlitz) die Handfesseln.

Die Festnahme in Bad Muskau richtete sich gegen einen 39-jährigen Deutschen aus Frankenberg/Sachsen. Auf seinen Namen hatte die Staatsanwaltschaft Roßlau einen Haftbefehl ausgestellt, weil er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichts Bitterfeld-Wolfen (wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen) bislang nicht reagiert hatte. Immerhin zeigte der Verurteilte am Sonntag eine Reaktion. Er zahlte die fälligen 1084,50 Euro Geldstrafe einschließlich Verfahrenskosten.

Zufällig richtete sich auch die zweite Festnahme gegen einen 39-Jährigen. Allerdings ist dieser Festgenommene polnischer Bürger. Er hatte es wohl versäumt, 525,00 Euro Strafe und Strafrest zu zahlen. Dazu war er vom Amtsgericht Lörrach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Auch er kam nun seiner Zahlungsverpflichtung nach. Nach der jeweiligen Zahlung reisten beide weiter.

