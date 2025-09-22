PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Waren Drogen und die fehlende Fahrerlaubnis das Motiv?

Görlitz-Hagenwerder (ots)

Möglicherweise waren Drogen im Auto und die fehlende Fahrerlaubnis für einen tschechischen Kraftfahrer das Motiv, heute Morgen am Grenzübergang in Hagenwerder an den eingesetzten Bundespolizisten vorbeizurasen und zunächst ohne Kontrolle nach Deutschland einzureisen.

Gegen 06.30 Uhr waren die Einsatzkräfte zunächst auf einen älteren tschechischen VW Passat aufmerksam geworden. Als sie den Pkw anhalten, den Fahrer kontrollieren wollten, gab der Mann Gas. Dabei nahm er mit seinem Fahrzeug einen Verkehrskegel aus der Kontrollstelle mit. Der Kegel wurde erst auf der angrenzenden Bundesstraße (B 99) wiedergefunden.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen war es möglich, den Kraftfahrer im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder kurze Zeit später festzunehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 34 Jahre alten Tschechen.

Der VW konnte wenige hundert Meter vom Festnahmeort festgestellt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Limousine wurde ein Koffer gefunden. In diesem Koffer waren ca. 11 Gramm Marihuana versteckt. Die Drogen waren vermutlich der erste Grund, weshalb sich der spätere Beschuldigte der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle entzog.

Ein zweiter Grund könnte die fehlende Fahrerlaubnis gewesen sein.

Dem 34-Jährigen wird neben dem Besitz von Betäubungsmittel vorgeworfen, unter dem Einfluss berauschender Mittel im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Ein in dem Zusammenhang durchgeführter Drogenschnelltest war positiv verlaufen.

Ein weiterer Vorwurf lautet Gefährdung des Straßenverkehrs. Ordnungswidrig könnte der VW-Fahrer außerdem auch gehandelt haben, weil er Zeichen, Weisungen, Haltgeboten oder Anweisungen von Polizeibeamten missachtete.

Während der Zoll die Ermittlungen hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz übernahm, führt das Polizeirevier Görlitz die Ermittlungen zu den angefallenen Verkehrsdelikten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren