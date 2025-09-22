Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 18.09.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Untertalstraße in Simonswald (Höhe Hausnummer 13) zu einer Verkehrsunfallfucht infolge eines gefährlichen Überholmanövers.

Ein bislang unbekannter Pkw überholte in einer 30er-Zone ein vorausfahrendes Fahrzeug und übersah hierbei offenbar eine ordnungsgemäß entgegenkommende Autofahrerin.

Diese musste auf den Gehweg auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einer seitlichen Kollision, bei der der linke Außenspiegel des Skoda der Geschädigten beschädigt wurde.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls - insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des überholten Pkw - sich unter der Telefonnummer 07681/4074-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell