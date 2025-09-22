Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, den 20.09.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich in der Mühlestraße in Kenzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen SUV, vermutlich mit ausländischem Kennzeichen, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Mühlestraße in Richtung Hauptstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Fußgänger hinter seinem geparkten Fahrzeug, um einen Ladevorgang durchzuführen.

Beim Vorbeifahren streifte der SUV den Fußgänger am Arm und verletzte ihn dabei leicht. Der Fahrer hielt zunächst kurz an und sprach mit dem Geschädigten. Nachdem dieser jedoch ankündigte, die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 zu melden.

