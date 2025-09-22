PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Auto gerät in Gegenverkehr - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der L134 zwischen Hammerstein und Kandern ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 96-jähriger Mercedes-Fahrer aus bislang nicht geklärten Gründen über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommende Ford. Die 50-jährige Fahrerin des Fords und der 96-Jährige blieben unverletzt. Der 78-jährige Mitfahrer des Fords musste vor Ort ambulant behandelt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 16:04

    POL-FR: Wehr: Fehler beim Abbiegen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Fahrer eines Lieferwagens mit Anhänger von der B518 von Schopfheim kommend in Richtung Wehr-Mitte abzubiegen. Der 36-jährige war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der ihm entgegenkommende 61-jährige VW-Fahrer, der nach rechts geblinkt haben soll, ebenfalls in Richtung Wehr- Mitte abbiegen wollte. Der ortsunkundige VW- Fahrer wurde wohl durch sein Navigationsgerät angewiesen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 16:02

    POL-FR: Efringen- Kirchen: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer übersehen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin die Basler Straße in Efringen- Kirchen in Richtung B3. An der Stoppstelle hielt sie kurz an, übersah jedoch beim Anfahren eine auf dem Radweg kreuzende 51-jährige Rennradfahrerin. Diese kam durch die Kollision zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen durch den ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 16:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrer übersehen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 19.09.2025, gegen 19:15 Uhr übersah ein 49-jähriger Opel-Fahrer, der die Tullastraße in Weil am Rhein in Richtung Colmarer Straße befahren wollte, einen 73-jährigen Kleinkraftradfahrer, welcher die bevorrechtigte Colmarer Straße befuhr. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren