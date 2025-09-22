Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Auto gerät in Gegenverkehr - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der L134 zwischen Hammerstein und Kandern ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 96-jähriger Mercedes-Fahrer aus bislang nicht geklärten Gründen über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommende Ford. Die 50-jährige Fahrerin des Fords und der 96-Jährige blieben unverletzt. Der 78-jährige Mitfahrer des Fords musste vor Ort ambulant behandelt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

