Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Metzgerei und Bäckerei

Mainz-Laubenheim // Stadecken-Elsheim (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Metzgereifiliale in Stadecken-Elsheim. Unbekannte Täter versuchten über eine Hintertüre in den Verkaufsraum zu gelangen - vergebens. Es konnten zwar Aufbruchsspuren an der Türe festgestellt werden, jedoch gelangten der oder die Täter nicht ins Innere. Entwendet wurde daher nichts.

Im Mainz-Laubenheim hingegen kam es zu einem vollendeten Einbruch in eine Bäckereifiliale. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, über eine Seitentüre Zutritt zur Bäckerei. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell