FW Heimbach: Hund am Rursee in Pkw eingeschlossen - Feuerwehr mit Wasser und Spezialwerkzeug im Einsatz

Heimbach (ots)

Am Nachmittag (17.08.2025) um 14:44 Uhr wurde die Feuerwehr Heimbach zu einem Tierrettungseinsatz am Rursee alarmiert.

Auf einem Parkplatz befand sich ein Hund in einem verschlossenen Pkw, der in der prallen Sonne abgestellt war. Die Besitzer konnten das Tier nicht eigenständig befreien. Die herbeigerufene Löschgruppe aus Heimbach setzte Spezialwerkzeug ein, um den Hund schadenfrei aus dem Fahrzeug zu befreien.

Um die Temperatur im Wagen möglichst gering zu halten, wurde der Pkw in regelmäßigen Abständen mit Wasser benetzt. Nach etwa 15 Minuten konnte der Hund unversehrt befreit und den Besitzern übergeben werden.

