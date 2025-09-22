Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fehler beim Abbiegen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Fahrer eines Lieferwagens mit Anhänger von der B518 von Schopfheim kommend in Richtung Wehr-Mitte abzubiegen. Der 36-jährige war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der ihm entgegenkommende 61-jährige VW-Fahrer, der nach rechts geblinkt haben soll, ebenfalls in Richtung Wehr- Mitte abbiegen wollte. Der ortsunkundige VW- Fahrer wurde wohl durch sein Navigationsgerät angewiesen weiter geradeaus zu fahren, was der 61-Jährige dann auch tat. Dabei übersah er, durch das Navigationsgerät abgelenkt, den abbiegenden Lieferwagen und kollidierte mit dessen rechter Fahrzeugseite. An beiden Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell