POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrer übersehen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der B500 zwischen Tiefenhäusern und Frohnschwand ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 32-jähriger Fahrer eine Fords, mit angehängtem und mit vier Kühen beladenem Tiertransportanhänger, aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Ford in einem ...

mehr