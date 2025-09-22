POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrer übersehen
Freiburg (ots)
Am Freitag, 19.09.2025, gegen 19:15 Uhr übersah ein 49-jähriger Opel-Fahrer, der die Tullastraße in Weil am Rhein in Richtung Colmarer Straße befahren wollte, einen 73-jährigen Kleinkraftradfahrer, welcher die bevorrechtigte Colmarer Straße befuhr. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht.
