POL-FR: Waldshut-Tiengen/Gutenburg: Motorradfahrerin streift Gegenverkehr
Freiburg (ots)
Am Freitag, 19.09.2025, gegen 15:15 Uhr befuhr eine 65-jährige Motorradfahrerin die L157 von Gutenburg in Richtung Witznau. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte dort die Fahrerseite eines entgegenkommenden Renaults. Die Motorradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 14.000 Euro.
