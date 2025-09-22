Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer streift Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die L150 talwärts in Richtung Todtmoos. Dabei geriet er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Mercedes an der Fahrerseite. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 8.000 Euro.

