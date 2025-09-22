Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Ford mit Tiertransportanhänger verunfallt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der B500 zwischen Tiefenhäusern und Frohnschwand ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 32-jähriger Fahrer eine Fords, mit angehängtem und mit vier Kühen beladenem Tiertransportanhänger, aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Ford in einem angrenzenden Wald und der Tiertransportanhänger koppelte sich ab und kippte zur Seite. Dadurch konnten sich die Kühe selbst aus dem Anhänger befreien und blieben nach aktuellem Stand der Ermittlungen unverletzt. Am Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 11.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell