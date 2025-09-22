PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Unfallverursacherin ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025 gegen 0:30 Uhr kollidierte eine 60-jährige Opel-Fahrerin in der Breitenfelder Straße mit einem Brückenpfeiler. Die Fahrerin verletzte sich dabei und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens am Brückenpfeiler kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacherin bereits am 23.08.2025 im Rahmen einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln der Führerschein entzogen wurde. Sie war somit ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

