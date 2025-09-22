PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer übersehen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin die Basler Straße in Efringen- Kirchen in Richtung B3. An der Stoppstelle hielt sie kurz an, übersah jedoch beim Anfahren eine auf dem Radweg kreuzende 51-jährige Rennradfahrerin. Diese kam durch die Kollision zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

