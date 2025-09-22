Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer übersehen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin die Basler Straße in Efringen- Kirchen in Richtung B3. An der Stoppstelle hielt sie kurz an, übersah jedoch beim Anfahren eine auf dem Radweg kreuzende 51-jährige Rennradfahrerin. Diese kam durch die Kollision zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell