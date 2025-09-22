PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht - Auto erfasst Mann beim Tanken

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 21.09.2025, gegen 5.30 Uhr kam es an einer Tankstelle "Am Roten Brühl" in Denzlingen zu einer Unfallflucht, bei der sich ein 33-jähriger Mann leicht verletzte.

Beim Betanken seines Autos wurde dieser von einem rückwärtsfahrenden Fahrzeug neben der Zapfsäule erfasst.

Das unfallverursachende Auto, ein weißer SUV, fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

