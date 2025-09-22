Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht - Auto erfasst Mann beim Tanken

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 21.09.2025, gegen 5.30 Uhr kam es an einer Tankstelle "Am Roten Brühl" in Denzlingen zu einer Unfallflucht, bei der sich ein 33-jähriger Mann leicht verletzte.

Beim Betanken seines Autos wurde dieser von einem rückwärtsfahrenden Fahrzeug neben der Zapfsäule erfasst.

Das unfallverursachende Auto, ein weißer SUV, fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

