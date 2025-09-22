Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfallflucht auf Autobahn - Verursacher unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 16:00 Uhr kam ein 32-jähriger VW-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen auf der Bundesautobahn A98 zwischen der Anschlussstelle Kandern und der Anschlussstelle Binzen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit der Leitplanke. Dabei entstand sowohl an der Leitplanke, wie auch am VW erheblicher Sachschaden. Der 32-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, konnte allerdings im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt.

