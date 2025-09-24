POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Bauernhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Montag (22.09.2025, 12.00 Uhr) und Dienstag (23.09.2025, 17.30 Uhr) in ein unbewohntes Bauernhaus in Warendorf eingebrochen.
Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Gronhorst, durchwühlten Möbel und Schränke und flüchteten anschließend.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
