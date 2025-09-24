Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. 1er BMW angefahren, unvollständige Nummer hinterlassen

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (22.09.2025) zwischen 15.00 Uhr und 15.55 Uhr einen schwarzen 1er BMW am Oelder Bahnhof angefahren und beschädigt.

Der Verursacher des Schadens hinterließ eine Telefonnummer, die allerdings unvollständig ist.

Wir bitten den Beteiligten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Polizei gerufen werden sollte, sobald ein Verkehrsunfall passiert - unabhängig davon, ob es ein Unfall mit reinem Sachschaden oder auch mit Verletzten ist.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell