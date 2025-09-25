Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (24.09.2025) um 21:35 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in Ennigerloh auf der Beelener Straße zwei Personen leicht verletzt. Eine 60-jährige Frau aus Werther fuhr mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Beelen. Im Bereich einer Linkskurve geriet sie aus bisher nicht bekannter Ursache auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo sie mit dem Pkw einer 28-jährigen Frau aus Ennigerloh zusammenstieß. Rettungskräfte brachten die Frau aus Ennigerloh zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

