POL-WAF: Telgte. Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Warendorf (ots)

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch (24.09.2025, 09.30 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Telgte schwer verletzt worden.

Ein 82-jähriger Mann aus Cuxhaven war dabei den Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Orkotten zu verlassen, als er mit der, von rechts kommenden, 36-jährigen Radlerin aus Telgte zusammenstieß. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

