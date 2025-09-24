POL-WAF: Telgte. Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt
Warendorf (ots)
Eine Radfahrerin ist am Mittwoch (24.09.2025, 09.30 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Telgte schwer verletzt worden.
Ein 82-jähriger Mann aus Cuxhaven war dabei den Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Orkotten zu verlassen, als er mit der, von rechts kommenden, 36-jährigen Radlerin aus Telgte zusammenstieß. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.
Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
