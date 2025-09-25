POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß von Rad- und Autofahrer
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß von einem Rad- und einem Autofahrer ist am Mittwoch (24.09.2025, 16.00 Uhr) ein 18-jähriger Warendorfer in Telgte leicht verletzt worden.
Ein 30-jähriger Münsteraner fuhr in seinem Auto auf der Straße Münstertor Richtung Ortsausgang, um nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Hier stieß er mit dem von vorne kommenden jungen Radfahrer zusammen.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Warendorfer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell