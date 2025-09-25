PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch und Diebstahl - Baucontainer angegangen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (23.09.2025) an einem Baucontainer in Sendenhorst zu schaffen gemacht.

Gegen 21.22 Uhr verschafften sie sich zunächst Zugang zu einem Radlader und bewegten diesen so, dass sie ins Innere des Containers an der Straße Evener gelangten. Hier stahlen sie unter anderem eine Rüttelplatte.

Diese Platte und weitere gestohlene Gegenstände wurden in einem Waldstück wiedergefunden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

