Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Unfallbeteiligter meldet sich nach Aufruf. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.09.2025

Warendorf (ots)

Ein gesuchter Treckerfahrer hat sich im Nachgang eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (23.09.2025, 08.40 Uhr) auf der Wischhausstraße in Ostbevern bei der Polizei gemeldet.

Der Mann soll mit seinem Trecker an einem Verkehrsunfall mit einem Auto beteiligt gewesen sein. Der genaue Verlauf des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/ostbevern-treckerfahrer-nach-zusammenstoss-mit-auto-gesucht

