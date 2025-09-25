PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Unfallbeteiligter meldet sich nach Aufruf. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.09.2025

Warendorf (ots)

Ein gesuchter Treckerfahrer hat sich im Nachgang eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (23.09.2025, 08.40 Uhr) auf der Wischhausstraße in Ostbevern bei der Polizei gemeldet.

Der Mann soll mit seinem Trecker an einem Verkehrsunfall mit einem Auto beteiligt gewesen sein. Der genaue Verlauf des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/ostbevern-treckerfahrer-nach-zusammenstoss-mit-auto-gesucht

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 08:33

    POL-WAF: Drensteinfurt. Altes Auto gestohlen - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte haben einen alten grauen Ford Focus in Drensteinfurt gestohlen. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-DG797 stand an der Straße Am Friedhof und wurde am Dienstag (23.09.2025) zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr gestohlen. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 08:25

    POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch und Diebstahl - Baucontainer angegangen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (23.09.2025) an einem Baucontainer in Sendenhorst zu schaffen gemacht. Gegen 21.22 Uhr verschafften sie sich zunächst Zugang zu einem Radlader und bewegten diesen so, dass sie ins Innere des Containers an der Straße Evener gelangten. Hier stahlen sie unter anderem eine Rüttelplatte. Diese Platte und weitere ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 08:05

    POL-WAF: Warendorf. Opel Adam angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (24.09.2025) einen roten Opel Adam in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 08.05 Uhr und 14.40 Uhr an der Straße Südbrede. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren