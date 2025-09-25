POL-WAF: Ostbevern. Unfallbeteiligter meldet sich nach Aufruf. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.09.2025
Warendorf (ots)
Ein gesuchter Treckerfahrer hat sich im Nachgang eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (23.09.2025, 08.40 Uhr) auf der Wischhausstraße in Ostbevern bei der Polizei gemeldet.
Der Mann soll mit seinem Trecker an einem Verkehrsunfall mit einem Auto beteiligt gewesen sein. Der genaue Verlauf des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen.
https://warendorf.polizei.nrw/presse/ostbevern-treckerfahrer-nach-zusammenstoss-mit-auto-gesucht
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell