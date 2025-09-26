POL-WAF: Warendorf. Diebstahl von Kupfer und Bronze - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte haben mehrere Hundert Kilo Kupfer und Bronze in Warendorf gestohlen.
Zwischen Mittwoch (24.09.2025, 17.00 Uhr) und Donnerstag (25.09.2025, 09.00 Uhr) verschaffte sich jemand Zugang zu den Lagerräumen einer Firma an der Müssinger Straße und stahl dort die Kisten und Fässer mit dem Kupfer- und Bronze-Inhalt.
Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben oder hat den oder die Täter beim Einladen beobachtet?
Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
