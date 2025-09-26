Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß von Mofa und Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Mofa-Fahrer ist am Donnerstag (25.09.2025, 13.40 Uhr) ein 39-jähiger Mann in Drensteinfurt schwer verletzt worden.

Der Drensteinfurter fuhr mit seinem Mofa auf der Gildestraße. In Höhe der Einmündung "Gildestraße"/ "Leinenweberstraße" stieß er mit dem von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrer aus Ascheberg zusammen. Der 39-Jährige hatte noch versucht zu bremsen, ist daraufhin gestürzt und gegen das Auto gestoßen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster hinzugezogen. Der Drensteinfurter hat keinen Führerschein, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

