Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Achtung - falsche Bankmitarbeiter unterwegs

Warendorf (ots)

Wir möchten aktuell vor falschen Bankmitarbeitern warnen. In Warendorf gaben sich in den vergangenen Tagen Betrüger als falsche Bankmitarbeiter aus und suggerierten ihren Opfern, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf den Konten käme. Falsche Abbuchungen könnten angeblich getätigt worden sein. Um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung sei, würde man einen Mitarbeiter vorbeischicken, um die EC-Karten abzuholen.

In einem Fall gab ein Rentner, im Glauben sein Hab- und Gut zu schützen, die EC-Karte samt PIN an den falschen Mitarbeiter.

Wir weisen dringend darauf hin - egal welche Geschichte erzählt wird:

   - Geben Sie niemals Geld- Wertgegenstände an Fremde - auch keine 
     PIN-Nummern
   - Auch am Telefon: Niemals die PIN herausgeben.
   - Bankmitarbeiter werden niemals von Ihnen verlangen, EC-Karten 
     samt PIN überprüfen zu müssen.
   - Sollten Sie Anrufe, Besucher dieser Art bekommen: Legen Sie 
     sofort auf, schließen Sie die Türe, versichern Sie sich bei 
     Nachbarn, Verwandten, Freunden zurück.

Weitere Tipp zu unterschiedlichen Betrugsmaschen gibt es hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

