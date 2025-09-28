POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Motorradfahrer schwer verletzt
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (28.09.2025) um 18:25 Uhr in Sendenhorst-Albersloh auf der Landstraße 586 wurde ein Kradfahrer aus Münster schwer verletzt. Der 18-Jährige war von Münster in Richtung Albersloh unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf einem geraden Abschnitt der Landstraße stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus nach Münster. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L 586 gesperrt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.
