POL-WAF: Ahlen. Weißen BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (26.09.2025) um 10.55 Uhr wurden bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Dolberger Straße in Ahlen zwei Personen verletzt. Ein 89-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Dolberg. Vor diesem fuhr ein 60-Jähriger ebenfalls aus Ahlen. Auf Höhe der Einmündung Im Piek fuhr der 89-Jährige auf den Vorrausfahrenden auf. Durch den Aufprall ...

