POL-WAF: Ahlen. Weißen BMW angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Freitag (26.09.2025) 17 Uhr bis Samstag (27.09.2025) 11 Uhr wurde an der Rottmannstraße in Ahlen ein geparkter 3er BMW vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
