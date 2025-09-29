PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrerin geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (26.09.2025) um 13.35 Uhr kam es im Kreisverkehr Hammer Straße / Weststraße / Kapellenstraße / Walstedder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete. Eine 17-jährige Ahlenerin befuhr mit einem E-Scooter den Radweg des Kreisverkehres und wollte die Kapellenstraße in Richtung Walstedder Straße queren. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem SUV mit Anhänger der aus dem Kreisverkehr auf die Kapellenstraße fuhr. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des SUV flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen cremefarbenen SUV gehandelt haben. Am Fahrzeug befand sich ein Anhänger mit Plane. Das Fahrzeug soll Münsteraner Städtekennung gehabt haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

