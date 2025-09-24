Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Suterode, Kreisstraße 414, Montag, 22.09.2025, 06.40 Uhr SUTERODE (Wol) Am Montag gegen 06.40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Osterode mit einem Kastenwagen die Kreisstraße 414 aus Suterode in Richtung Levershausen. Auf der Strecke kam ihm ein dunkler VW-Bus entgegen. Der VW-Bus geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 58-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der linke ...

mehr