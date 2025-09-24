POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
BODENFELDE (ke) Uslarer Straße, 23.09.2025, 12:35 Uhr
Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer und eine 67-jährige Pkw-Fahrerin, beide aus Bodenfelde, beabsichtigten mit ihren Fahrzeugen rückwärts aus der Parklücken eines Kundenparkplatzes herauszufahren. Hierbei übersahen sie den jeweils anderen und es kam zum Zusammenstoß. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt ca. 2.200 EUR.
