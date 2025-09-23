PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallzeugen gesucht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Suterode, Kreisstraße 414, Montag, 22.09.2025, 06.40 Uhr

SUTERODE (Wol)

Am Montag gegen 06.40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Osterode mit einem Kastenwagen die Kreisstraße 414 aus Suterode in Richtung Levershausen. Auf der Strecke kam ihm ein dunkler VW-Bus entgegen. Der VW-Bus geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 58-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Kastenwagens beschädigt. Der unbekannte Fahrer oder Fahrerin entfernte sich vom Unfallort. Zu der Person konnte der 58-Jährige keine Hinweise geben.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

