Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter geklaut

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 22.09.2025, 10.00 - 19.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von 10.00 - 19.20 Uhr hat mindestens eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Fahrradständer des Bahnhofes Northeim geklaut. Der graue E-Scooter der Marke Jiangsu im Wert von ca. 580 Euro wurde in dem Zeitraum mit einem Kettenschloss an den Fahrradständer im oberen Bereich des Bahnhofs angebracht. Das Kettenschloss wurde auf unbekannte Art und Weise gewaltsam geöffnet und mit dem E-Scooter entwendet.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell