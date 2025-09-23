PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter geklaut

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 22.09.2025, 10.00 - 19.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von 10.00 - 19.20 Uhr hat mindestens eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Fahrradständer des Bahnhofes Northeim geklaut. Der graue E-Scooter der Marke Jiangsu im Wert von ca. 580 Euro wurde in dem Zeitraum mit einem Kettenschloss an den Fahrradständer im oberen Bereich des Bahnhofs angebracht. Das Kettenschloss wurde auf unbekannte Art und Weise gewaltsam geöffnet und mit dem E-Scooter entwendet.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:28

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Volpriehausen, Bollertstraße/B 241, Montag, der 22.09.2025, 12:55 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Bollertstraße auf die B 241 abzubiegen und missachtete dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten, 51- jährigen PKW Fahrer aus Bodenfelde. Dieser musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem PKW einer hinter ihm fahrenden 27- jährigen aus einem ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:42

    POL-NOM: Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen

    Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße, Sonntag, 21.09.2025, 23.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 23.40 Uhr meldete ein Zeuge ein auf der Straße liegendes Verkehrszeichen in der Northeimer "Breite Straße". Das Verkehrszeichen (Absolutes Halteverbot) wurde augenscheinlich aus der Verankerung gerissen, indem Pflastersteine gelockert wurden. Ein Pflasterstein befand sich ebenfalls auf der Straße neben dem Schild. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:14

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Graftplatz, zwischen dem 18.09.2025, 17:00 Uhr und dem 19.09.2025, 17:00 Uhr Bislang unbekannte Täter hebelten ein hölzernes Kellertor zum Gewölbekeller des alten Brau- und Backhaus der Stadt Uslar auf. Hierbei wurde ein Torriegel verbogen. Der derzeitige Sachschaden beträgt ca. 50 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren