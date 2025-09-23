PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Volpriehausen, Bollertstraße/B 241, Montag, der 22.09.2025, 12:55 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Bollertstraße auf die B 241 abzubiegen und missachtete dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten, 51- jährigen PKW Fahrer aus Bodenfelde. Dieser musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem PKW einer hinter ihm fahrenden 27- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:42

    POL-NOM: Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen

    Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße, Sonntag, 21.09.2025, 23.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 23.40 Uhr meldete ein Zeuge ein auf der Straße liegendes Verkehrszeichen in der Northeimer "Breite Straße". Das Verkehrszeichen (Absolutes Halteverbot) wurde augenscheinlich aus der Verankerung gerissen, indem Pflastersteine gelockert wurden. Ein Pflasterstein befand sich ebenfalls auf der Straße neben dem Schild. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:14

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Graftplatz, zwischen dem 18.09.2025, 17:00 Uhr und dem 19.09.2025, 17:00 Uhr Bislang unbekannte Täter hebelten ein hölzernes Kellertor zum Gewölbekeller des alten Brau- und Backhaus der Stadt Uslar auf. Hierbei wurde ein Torriegel verbogen. Der derzeitige Sachschaden beträgt ca. 50 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:13

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Beverungen befuhr die B497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Infotafel und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 ...

    mehr
