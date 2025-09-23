Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Volpriehausen, Bollertstraße/B 241, Montag, der 22.09.2025, 12:55 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Bollertstraße auf die B 241 abzubiegen und missachtete dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten, 51- jährigen PKW Fahrer aus Bodenfelde. Dieser musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem PKW einer hinter ihm fahrenden 27- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

