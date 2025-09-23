Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter unter THC-Einfluss geführt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Montag, 22.09.2025, 13.50 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Montag gegen 13.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Bundesstraße 446 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode befuhr.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten beim Northeimer festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle durchgeführt. Außerdem wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell