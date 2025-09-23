POL-NOM: Falsches Kennzeichen an einen E-Scooter angebracht
Northeim (ots)
Northeim, Göttinger Straße, Montag, 22.09.2025, 17.25 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Montag kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Göttinger Straße in Northeim befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Kennzeichen nicht für den genutzten E-Scooter ausgegeben war. Der Mann aus Bad Gandersheim konnte zudem keine gültige Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug vorweisen.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.
