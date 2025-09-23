Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Trekkingrad

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, OT Kreiensen, Billerbecker Straße, Dienstag, 23.09.2025, 05:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einem Diebstahl eines Trekkingrades kam es am Dienstag in Kreiensen.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennte ein bislang unbekannter Täter das Kettenschloss und entwendete das Trekkingrad der Marke Giant des Geschädigten.

Der Gesamtschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kreiensen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell