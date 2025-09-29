POL-WAF: Ennigerloh. Pkw prallt bei Alleinunfall gegen Baum
Warendorf (ots)
Am Freitag (26.09.2025) gegen 18 Uhr kam es in Ennigerloh-Ostenfelde auf der Straße Zur Pohlstadt zu einem Alleinunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 40-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Straße in Richtung Köntrup. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.
