Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Drei Tote nach Verkehrsunfall - Pkw kollidiert mit einem Baum

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (13. September 2025) kam es gegen 20:25 Uhr in Bedburg-Hau auf der Triftstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach einem Überholvorgang kam ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Pkw wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und fing Feuer. Der Fahrer (ein 28-jähriger Mann aus Kleve) verstarb in dem Pkw. Die beiden weiteren Insassen des Pkw (ein 49-jähriger Mann aus Kleve und ein 15-jähriger Jugendlicher aus Kleve) wurden aus dem Pkw geschleudert und verstarben ebenfalls noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Essen hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Triftstraße bis etwa 03:45 Uhr voll gesperrt. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve benachrichtigt und unter Hinzuziehung eines Notfallseelsorgers betreut.

