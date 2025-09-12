Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision mit Fußgänger: 72-jähriger Niederländer verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (12. September 2025) kam es gegen 09:40 Uhr an der Eltenerstraße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mann aus den Niederlanden (Drechterland) befuhr mit einem Pedelec den Geh- und Radweg der Eltenerstraße aus Fahrtrichtung Emmerich kommend. Dabei kam dem Mann eine dreiköpfige Personengruppe (ein 15-Jähriger sowie zwei 14-Jährige aus Emmerich) entgegen, welche dem Mann Platz machten, damit dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Auf Höhe der drei Jugendlichen streifte der Niederländer den 15-Jährigen mit dem Lenker des Pedelecs und verlor dadurch die Kontrolle. Der Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 72-Jährige ins Krankenhaus verbracht, während seine Angehörigen durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut wurden. Der Jugendliche aus Emmerich blieb unverletzt. Die Eltenerstraße war zwischen der Wardstraße und der 's-heerenberger Straße bis kurz nach 12:00 Uhr gesperrt, während an der Unfallstelle das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt wurde. (pp)

