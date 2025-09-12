Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Wertgegenstände aus Schrebergarten entwendet: Die Kripo sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10. September 2025), 20:30 Uhr und Donnerstag (11. September 2025), 11:00 Uhr kam "Im Schwanenhorst" in Kalkar zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten einen Zaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Schrebergarten. Dort entwendeten die Täter, u.a. aus einer Gartenhütte, diverse Wertgegenstände (u.a. Heckenschere, Winkelschleifer, Kabeltrommel und Staubsauger) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell