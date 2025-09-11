Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Straßenraub gesucht

E-Scooter entwendet

Kleve (ots)

Am Freitagabend (5. September 2025) gegen 19:40 Uhr war ein 13-Jähriger aus Kleve auf der Heideberger Straße unterwegs. Er lief zu Fuß und schob dabei seinen E-Scooter. Auf Höhe der Hausnummer 23 kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen. Einer der beiden sei unvermittelt auf ihn zugerannt und habe ihn geschlagen, gibt der Junge an. Dann nahmen die Männer den E-Scooter an sich und fuhren in Richtung Stechbahn oder Innenstadt davon. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt. Er beschreibt die Männer als etwa 180 bis 190cm groß und mit kräftiger Statur. Beide waren dunkel gekleidet und hatten ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Der gestohlene E-Scooter trug das Versicherungskennzeichen 240NBD.

Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell