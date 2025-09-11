Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - 31-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (10. September 2025)kam es gegen 16:25 Uhr, an der Kreuzung Triftstraße/Dr. Engelsstraße, in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Essenerin wollte mit ihrem Ford Fiesta von der Dr. Engelsstraße nach links in die Triftstraße in Fahrtrichtung Asperden abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Huyndai bereits die Triftstraße aus Richtung Materborn kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell