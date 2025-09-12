PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Berührung zwischen zwei E-Scootern: 15-Jähriger verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. September 2025) kam es gegen 15:15 Uhr im Einmündungsbereich Kleiststraße / Ackerstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Zwei 15-Jährige aus Kleve befuhren mit E-Scootern die Kleiststraße in Fahrtrichtung Ackerstraße. Im Einmündungsbereich Kleiststraße / Ackerstraße kam es dann zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmenden, welche zum Unfallzeitpunkt nebeneinander gefahren waren und keinen Helm trugen, wodurch diese die Kontrolle über die beiden E-Scooter verloren. Während beide Jugendlichen zu Boden stürzten, zog sich einer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:16

    POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Straßenraub gesucht / E-Scooter entwendet

    Kleve (ots) - Am Freitagabend (5. September 2025) gegen 19:40 Uhr war ein 13-Jähriger aus Kleve auf der Heideberger Mauer unterwegs. Er lief zu Fuß und schob dabei seinen E-Scooter. Auf Höhe der Hausnummer 23 kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen. Einer der beiden sei unvermittelt auf ihn zugerannt und habe ihn geschlagen, gibt der Junge an. Dann nahmen die ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:00

    POL-KLE: Bedburg-Hau - 31-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bedburg-Hau (ots) - Am Mittwoch (10. September 2025)kam es gegen 16:25 Uhr, an der Kreuzung Triftstraße/Dr. Engelsstraße, in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Essenerin wollte mit ihrem Ford Fiesta von der Dr. Engelsstraße nach links in die Triftstraße in Fahrtrichtung Asperden abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Mann aus Kleve ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren