Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Berührung zwischen zwei E-Scootern: 15-Jähriger verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. September 2025) kam es gegen 15:15 Uhr im Einmündungsbereich Kleiststraße / Ackerstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Zwei 15-Jährige aus Kleve befuhren mit E-Scootern die Kleiststraße in Fahrtrichtung Ackerstraße. Im Einmündungsbereich Kleiststraße / Ackerstraße kam es dann zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmenden, welche zum Unfallzeitpunkt nebeneinander gefahren waren und keinen Helm trugen, wodurch diese die Kontrolle über die beiden E-Scooter verloren. Während beide Jugendlichen zu Boden stürzten, zog sich einer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

