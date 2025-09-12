Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Schwarzer VW Tiguan entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Donnerstag (11. September 2025) kam es gegen 06:55 Uhr an der Wassenbergstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem grauen Dacia Duster die Wassenbergstraße. Nach Angaben des Emmerichers befand sich dabei ein schwarzer Tiguan, mit einer aufdringlichen Fahrweise, hinter Ihm. Nach einer Fußgänger-Überquerungshilfe setzte der Verkehrsteilnehmende im schwarzen Tiguan zum Überholmanöver an und scherte vor dem grauen Dacia wieder ein. Der 21-Jährige gab an, dass er, um eine Kollision zu vermeiden, auf den angrenzenden Bürgersteig ausweichen musste und dadurch der vordere Reifen auf der Beifahrerseite geplatzt sei. Durch das Ausweichmanöver wurde auch die Felge beschädigt. Der Verkehrsteilnehmende im schwarzen Tiguan, welcher laut des anderen Unfallbeteiligten die Kennzeichenfragmente "KLE-E" oder "KLE-B" aufwies, entfernte sich unterdessen in Fahrtrichtung Bahnübergang von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell