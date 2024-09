Polizei Bonn

POL-BN: Versuchte Geschäftseinbrüche in Bonn-Beuel - Polizei überprüfte nach Zeugenhinweis zwei Tatverdächtige

Bonn (ots)

Am 17.09.2024, geg3en 04:15 Uhr beobachtete eine Zeugin auf der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel zwei verdächtige Personen, die sich an der Eingangstüre eines Weingeschäftes zu schaffen machen. Nachdem dem den Beobachteten das gewaltsame Öffnen der Türe augenscheinlich nicht gelang, entfernten sie sich zu Fuß vom Ort des Geschehens. Die aufmerksame Zeugin alarmierte die Einsatzleitstelle der Polizei. Nachdem Einsatzkräfte kurze Zeit später an der beschriebenen Zugangstüre deutliche Hebelspuren festgestellt hatten, traf eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen zwei verdächtige Personen in unmittelbarer Nähe zum Tatort an und überprüfte sie. Die beiden polizeibekannten Männer im Alter von 33 und 36 Jahren wurden vor Ort überprüft und durchsucht. Hierbei fanden die Beamten einen in der Nähe geparkten Pkw auf und durchsuchten ihn. Neben möglichem Einbruchswerkzeug stellten die Polizisten schließlich weitere Gegenstände sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Im Zuge der weitergehenden polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige auf der Kriminalwache erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurden die beiden aus dem Raum Köln stammenden Tatverdächtigen von der Polizei entlassen.

Das zuständige KK 13 prüft im Zuge der weitergehenden Ermittlungen auch, ob die beiden festgestellten Tatverdächtigen auch für die Durchführung eines weiteren Einbruchsversuchs in Bonn-Beuel in Betracht kommen könnten:

Am 17.09.2024, in dem Zeitraum zwischen 03:00 und 04:00 Uhr, hatte eine weitere Zeugin auf der Friedrich-Breuer-Straße verdächtige Geräusche am Zugangsbereich des Ladens wahrgenommen. Eine alarmierten Streifenwagenbesatzung stellte kurze Zeit später offensichtlich frische Hebelspuren an der Türe fest - die Täter waren auch in diesem Fall nicht in den Geschäftsraum gelangt. Hinweise auf mögliche Tatverdächtigen ergaben sich zunächst nicht.

Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung setzen.

