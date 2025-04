Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus am Weinpanoramaweg Nußdorf

Landau-Nußdorf (ots)

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12.04.2025 auf den 13.04.2025, erheblichen Sachschaden im Bereich der Pergola entlang des Weinpanoramaweg Nußdorf angerichtet. Am dortigen Kneipp-Becken wurden alle Zäune und Handläufe mutwillig aus der Halterung/Verankerung gerissen und es wurden einbetonierte Pfosten beschädigt. Die Polizei Landau hat spurenrelevante Gegenstände gesichert, entsprechende Untersuchungen werden veranlasst. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen und Auffälligkeiten in der Nacht auf Samstag im Bereich des Tatorts der Polizei Landau unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de mitzuteilen.

