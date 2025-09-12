PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pedelec-Fahrerin bei Kollision mit PKW schwerverletzt: 20-Jährige kreuzte an Querungshilfe

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. September 2025) kam es gegen 15:35 Uhr an der Hoffmannallee in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Hoffmannallee in Fahrtrichtung Reichswalde und wollte an einer Querungshilfe die Fahrbahn kreuzen. In Höhe der Querungshilfe hielt sie kurz an, begann dann aber mit der Querung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fiat 500 einer 55-jährigen Gocherin, welche die Hoffmannallee ebenfalls in Richtung Reichswalde befuhr. Hierbei zog sich die Pedelecfahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie zur weiteren Behandlung verblieb.(se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:41

    POL-KLE: Kalkar - Wertgegenstände aus Schrebergarten entwendet: Die Kripo sucht Zeugen

    Kalkar (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (10. September 2025), 20:30 Uhr und Donnerstag (11. September 2025), 11:00 Uhr kam "Im Schwanenhorst" in Kalkar zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten einen Zaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Schrebergarten. Dort entwendeten die Täter, u.a. aus einer Gartenhütte, diverse ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:22

    POL-KLE: Kleve - Berührung zwischen zwei E-Scootern: 15-Jähriger verletzt sich schwer

    Kleve (ots) - Am Donnerstag (11. September 2025) kam es gegen 15:15 Uhr im Einmündungsbereich Kleiststraße / Ackerstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Zwei 15-Jährige aus Kleve befuhren mit E-Scootern die Kleiststraße in Fahrtrichtung Ackerstraße. Im Einmündungsbereich Kleiststraße / Ackerstraße kam es dann zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmenden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren