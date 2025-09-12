Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pedelec-Fahrerin bei Kollision mit PKW schwerverletzt: 20-Jährige kreuzte an Querungshilfe

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. September 2025) kam es gegen 15:35 Uhr an der Hoffmannallee in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Hoffmannallee in Fahrtrichtung Reichswalde und wollte an einer Querungshilfe die Fahrbahn kreuzen. In Höhe der Querungshilfe hielt sie kurz an, begann dann aber mit der Querung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fiat 500 einer 55-jährigen Gocherin, welche die Hoffmannallee ebenfalls in Richtung Reichswalde befuhr. Hierbei zog sich die Pedelecfahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie zur weiteren Behandlung verblieb.(se)

