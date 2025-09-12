Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in drei Firmengebäude: Unbekannte Täter entwenden Pkw und diverse weitere Wertgegenstände

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10. September 2025), 15:05 Uhr und Donnerstag (11. September 2025), 08:05 Uhr kam es am Hammscher Weg in Kleve zu drei Einbrüchen. Nachfolgend finden Sie weitere Infos zu den Sachverhalten.

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 16:30 Uhr und 06:50 Uhr ein Fenster einer Lagerhalle und entwendeten aus dieser mehrere Werkzeuge (eine nähere Beschreibung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich), zwei Mac Books sowie einen Mercedes Sprinter. Der Pkw trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-L1051.

Auch an einem weiteren Firmengebäude am Hammscher Weg wurde ein Fenster durch unbekannte Täter beschädigt und das zwischen 15:05 Uhr und 05:55 Uhr. In diesem Fall entwendeten die Täter, nach aktuellem Kenntnisstand, keine Wertgegenstände.

Zum dritten Einbruch am Hammscher Weg kam es zwischen 16:30 Uhr und 08:05 Uhr. Die Täter beschädigten dabei die Tür einer Lagerhalle, durchsuchten diese und entwendeten einen Akkubohrschrauber sowie zwei Schweißmaschinen.

Ob die drei beschriebenen Sachverhalte in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen der Kripo Kleve, welche Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegennimmt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell