Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Bei Alleinunfall Schwerverletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (28.09.2025) gegen 6 Uhr kam es im Kreisverkehr Nordring / Ostenfelder Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige aus Ennigerloh befuhr den Nordring in Richtung Kreisverkehr Ostenfelder Straße. Hier stieß sie gegen den Bordstein des Kreisverkehres, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen Verkehrszeichen. Anschließend blieb das Auto in einem Graben stehen. Die Ennigerloherin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

